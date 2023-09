Remco Evenepoel remotivé par son épouse : "Je vais essayer de gagner d’autres étapes et de remporter le maillot pois"

Remco Evenepoel a répondu de la meilleure des manières après sa déconvenue de ce vendredi. Le champion de Belgique voulait montrer au peloton qu’il pouvait encore se montrer sur cette Vuelta.

"Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit, je dois prendre une revanche", explique le champion de Belgique au micro de Jérôme Helguers.

Je ne voulais pas continuer, mais ma femme m'a remotivé.

"Hier soir, j’ai eu très dur à gérer la situation. J’ai dit ce matin que j’avais beaucoup pleuré, j’ai envoyé pas mal de messages avec ma femme. Je ne voulais pas continuer. On s’est appelé et elle m’a dit de poursuivre et de rester calme, de le faire pour moi. Avec ses mots, elle m’a donné la motivation. J’avais les jambes pour tout faire aujourd’hui. C’est grâce à l’équipe et à ma femme que j’ai pu faire ce que j’ai fait aujourd’hui."

Evenepoel est passé par tous les sentiments en 24 heures. Si le classement général est fini pour lui, le Belge a encore pas mal d’objectifs sur cette Vuelta.

"Oui, on est hyper content pour la victoire, mais j’ai des sensations bizarres, car je suis venu pour gagner la Vuelta et ce plan est complètement explosé. Il faut tourner le bouton, viser les étapes et le maillot à pois aussi. J’ai pu y aller et j’ai répondu avec les pédales. Il y a un nouveau chapitre qui s’est ouvert pour moi et si je retrouve les jambes d’aujourd’hui, je pourrai encore gagner une étape. Car je vais encore essayer de sortir, mais le classement général ne m’intéresse plus du tout. Je vais essayer de gagner le plus d’étapes possible et de gagner le maillot à pois. Comme ça, je serai sur le podium à Madrid et la Vuelta sera sauvée", conclut Remco Evenepoel.