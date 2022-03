Remco Evenepoel regrette l’erreur de signalisation : "Il n’y avait presque rien et personne pour nous montrer où nous devions aller"

Remco Evenepoel a connu une petite frayeur vendredi lors de la 5e étape de Tirreno-Adriatico. Le trio qu’il formait avec leader du général Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) s’est trompé de route à quelques kilomètres de l’arrivée à cause d’une mauvaise signalisation, allant tout droit au lieu de tourner à droite. Comme il se trouvait à l’avant, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a perdu un peu plus de terrain que ses rivaux, ce qui l’a contraint à un effort supplémentaire pour rentrer dans le groupe. "C’est dommage de la manière dont les choses ont tourné à un moment où elles s’annonçaient si bien", a regretté Evenepoel, toujours deuxième du général, dans un communiqué de son équipe.

"Je me sentais bien aujourd’hui et j’avais une équipe fantastique autour de moi, qui a travaillé dur pour me protéger", a raconté Evenepoel. "Quand UAE a dicté le rythme, la vitesse a augmenté et je savais que le bon moment pour attaquer arrivait. J’ai été rejoint uniquement par Pogacar et Vingegaard, et nous étions à fond dans la descente, avec une belle avance, mais ensuite il n’y avait presque rien et personne pour nous montrer où nous devions aller. Donc nous avons continué à rouler tout droit (au lieu de tourner à droite, ndlr) et notre action prometteuse a pris fin. Heureusement, j’avais les jambes pour boucher le trou, et avec l’aide de Ballerini, j’ai réussi à revenir dans le groupe. Mais c’est dommage de la manière dont les choses ont tourné à un moment où elles s’annonçaient si bien."