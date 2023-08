Comment se sent Remco Evenepoel après la 3e étape de la Vuelta, qu’il a brillamment remportée au nez et à la barbe de tous ses adversaires ? C’est la question qui est évidemment sur toutes les lèvres ce lundi soir après la lourde chute du Belge une fois la ligne d’arrivée franchie.

Au micro de Lancelot Meulewaeter, notre compatriote a voulu directement rassurer tout le monde : "C’est dommage, il n’y avait que 100m d’espace après l’arrivée. Avec la vitesse qu’on avait après le sprint, c’était court. Mais bon, c’est la vie, tout se passe bien, rien de grave, demain, je serai de nouveau sur le vélo."

Le Belge en a également profité pour revenir sur cette belle étape, victorieuse pour lui : "C’était une belle étape, une belle victoire. Je suis très heureux. Le sprint ? Oui, c’est l’une de mes nouvelles qualités. Un long sprint, un sprint puissant. C’est bien de savoir que je peux tous les battre au sprint. Pourquoi attaquer si j’ai un bon sprint ?"

Tout au long de l’étape, la formation Soudal Quick-Step a semblé en totale gestion et Remco Evenepoel a, lui, semblé bien épaulé : "Si on a roulé ? Non, on a juste répondu aux attaques de Bardet et de Keldermann. Dans le dernier kilomètre de cette ascension-là, on a mis un rythme très élevé. Puis, j’ai pris la descente avec Louis Vervaeke, il a très bien géré. Puis, la dernière ascension, on a bien géré aussi, on est resté calmes, on a bien attendu notre moment, c’est bien de commencer comme ça.