Remco Evenepoel promet "un retour" au Giro après son abandon de cette année

Remco Evenepoel a donné un indice sur ses intentions futures sur les routes du Giro dimanche sur ses réseaux sociaux. "On sera de retour", a-t-il écrit en anglais aux côtés d’un cœur rose pour relayer une story de l’ostéopathe de l’équipe Soudal Quick-Step Anthony Pauwels.

Contraint à l’abandon pour cause de Covid alors qu’il portait le maillot rose, Remco Evenepoel a été le premier coureur de son équipe à abandonner. Cinq abandons ont suivi le sien et la formation belge a bouclé le Tour d’Italie avec deux coureurs Pieter Serry et Ilan Van Wilder.

"Le travail est inachevé", a encore écrit Evenepoel sous la publication en question. Signe qu’il a bien l’intention de s’aligner sur le Giro dans les prochaines années. Serait-ce dès 2024 ? Difficile à dire à l’heure actuelle. Le plan originel était de disputer le Tour de France la saison prochaine mais son calendrier 2023 a été bouleversé par l’abandon au Giro et pourrait avoir des conséquences sur les prochaines saisons.