Remco Evenepoel présent au Tour de France 2023 ? Rodrigo Beenkens est partagé : "Le cœur dit 'vas-y', la raison 'n’y va surtout pas' "

Au-delà du timing concernant la préparation, notre consultant estime que l’ancien maillot rose ne devrait pas s’attaquer à la Grande Boucle cette année.

"J’ai quand même de très gros doutes. C’est une arme à double tranchant. Il pourrait aller au Tour cette année-ci sans aucune pression. Mais ce n’est pas possible de s’y rendre sans une pression extérieure pour un gars comme lui. Je pense que ce ne serait donc pas une bonne idée. Mais qui suis-je pour le dire ? Laissons-le tout d’abord guérir et voyons ce qu’il veut encore faire. N’oublions pas les championnats du monde et le Tour de Lombardie… sauf que ce dernier rendez-vous est en Italie et qu’il n’est pas tellement amoureux de l’Italie pour l’instant", souligne Gérard Bulens avec une pointe d’amertume.

Pour aligner Evenepoel sur le Tour de France, il faudrait tout chambouler

Rodrigo Beenkens est quant à lui combattu entre cœur et raison. "Si vous êtes dans la peau d’un Remco Evenepoel qui se dit, je vais jouer entre la 3e et la 6e place. Aucun problème, pourquoi pas. Mais Remco n’est pas comme ça. Il ne va pas rouler un Grand Tour pour finir 3e. Il a gagné la Vuelta, il aurait pu gagner le Giro mais je continue à dire qu’il ne peut pas gagner le Tour avec l’équipe actuelle par rapport à l’armada Jumbo ou UAE. Et il devrait, comme l’a dit Gérard, compter sur ses équipiers actuellement au Giro, ce qui n’est pas possible. En plus le Tour de France ne lui convient pas avec seulement 22 km contre-la-montre.

Je suis curieux de voir ce qu’il va se passer. Franchement, j’aimerais le voir au départ du Tour de France. Mais aujourd’hui, on ne peut pas aligner Alaphilippe, un sprinter et Evenepoel. Il faudrait tout chambouler. Est-on prêt à faire ça pour viser une 2e, 3e, 4e place ? Je ne sais pas. J’aimerais le voir au Tour de France. Je suis convaincu qu’il a envie de le faire aussi. Mais est-ce le meilleur pour lui et pour l’équipe ? La balle est dans leur camp. Mon cœur me dit Remco va au Tour, la raison me dit ‘surtout n’y va pas’"

L’avis de nos deux experts est complété par notre envoyé spécial en Italie Samuel Grulois qui aura le mot de la fin sur la question. "Remco est bien payé par les sponsors de son équipe et il doit rouler. Ce qui était prévu, c’est qu’il participe au Tour de Wallonie pour se préparer à défendre son titre au championnat du monde. Va-t-on garder ce calendrier-là ? Je n’ai pas de boule de Crystal."