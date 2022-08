Remco Evenepoel, pour vivre heureux, vivons cachés

Sous le capot, Remco en a sans doute. Mais il ne l’a pas montré mercredi. Là où il aurait sans doute voulu faire le show dans un passé assez récent, il n’a, cette fois, pas cillé. Et à l’arrivée, à nouveau un discours prudent, axé sur le long terme : “Une journée calme jusqu’à la fin, c’est autorisé" expliquait-il, sourire aux lèvres, comme pour se prouver à lui-même que ne pas attaquer était aussi une possibilité. "La Vuelta dure trois semaines. Mission accomplie : nous voulions quelqu’un de l’équipe à l’avant et je ne pouvais pas perdre de temps. Il faut sentir les jambes au jour le jour et puis on verra ce qui est possible demain ou après-demain.”

Après cinq étapes, et alors que les arrivées au sommet approchent seulement, Remco est 9e du général, à 27 secondes de Primoz Roglic, à moins d’une seconde de tous les autres favoris au podium.

Et si certains diront que Remco roule contre-nature et qu’il n’est jamais aussi spectaculaire que quand il attaque, force est d’avouer que, pour l’instant, ce comportement plus attentiste porte ses fruits. Aujourd'hui, Remco, bien calfeutré à l'ombre des projecteurs, donne l'impression d'avoir appris de ses erreurs. Nous fera-t-il mentir dès ce jeudi en placant une attaque sur la 1e arrivée au sommet ? C'est possible, avec Evenepoel on n'est finalement à l'abri de rien.