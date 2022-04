Evenepoel a emmené six coureurs dans son sillage et non des moindres. Les troisième et quatrième du classement général Daniel Felipe Martinez et Alexandr Vlasov ainsi que Pello Bilbao, Jonas Vingegaard, Enric Mas et Ion Izagirre. Primoz Roglic s’est quant à lui fait piéger par cette attaque surprenante sur la portion la moins pentue de cette ascension.

Les sept hommes ont ensuite bien collaboré pour augmenter leur avance sur un groupe où Roglic n’a pas donné le moindre relais. Ils n’ont toutefois pas pu revenir sur le dernier rescapé de l’échappée du jour, l’Espagnol d’Ineos Carlos Rodriguez, malin après avoir exploité le travail de son compatriote Marc Soler pour finalement décrocher le premier succès de sa carrière à 21 ans.