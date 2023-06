Remco Evenepoel : "Nous avons parlé d’une participation au Tour… mais vous auriez été tristes si j’avais explosé dès la 1ère étape de montagne"

Remco Evenepoel est de retour aux affaires. Un mois après son abandon au Giro en raison d’une infection au coronavirus, le champion du monde va reprendre la compétition au Tour de Suisse, dimanche. En conférence de presse, le Belge a réaffirmé qu’il ne prendrait pas le départ du Tour de France cet été.

"Je n’irai pas au Tour cette année", a tout de suite clarifié Evenepoel. "J’ai passé six mois à me préparer pour le Giro. J’étais arrivé au Tour d’Italie en pleine forme. Quand je suis tombé malade, je n’ai pas pu faire de vélo pendant 10 jours. C’est difficile de revenir en pleine forme pour le Tour de France. C’est une course où je veux être à 150% pour y aller. C’est une décision logique. Dans le futur, je serai là. Il faut être patient".

"J’ai pensé à y participer cette année", a-t-il avoué, "Mais les gens auraient été tristes en Belgique si j’avais explosé dès la première étape de montagne. Nous avons parlé d’une participation au Tour, mais la réponse a vite été : Non", a conclu Evenepoel.

Il faudra donc patienter une année de plus pour voir Remco Evenepoel sur la Grande Boucle.