Remco Evenepoel ne prend pas de risques et garde son maillot de leader: "Je m'occupe de moi"

Remco Evenepoel a conservé jeudi son maillot de leader du Tour des Emirats arabes unis (World Tour). Le champion du monde de Soudal Quick-Step n'a pas connu de problème dans une étape promise aux sprinteurs, expliquant après la course qu'il avait délibérément évité les risques. Raison pour laquelle il n'a pas fait partie du train de son équipier Tim Merlier.

Lors de la première course de sa saison, le Tour de San Juan, Evenepoel avait travaillé pour Fabio Jakobsen. A l'UAE Tour, il n'a pas tenu ce rôle de 'lead-out'. "Nous voulions gagner avec Tim, bien sûr", a expliqué Evenepoel après l'étape. "Mais il est clair que maintenant que j'ai le maillot de leader, je ne vais pas prendre de risques dans le train. Je m'occupe de moi." "J'ai suivi la roue de Tim jusqu'à trois, deux kilomètres de l'arrivée", a poursuivi Evenepoel. "Je sais que les coureurs comme lui se déplacent facilement dans le peloton. Le suivre était facile, mais quand c'est devenu chaotique, j'ai laissé tomber. C'était à deux de sprinter. C'était un sprint très chaotique, à cause des routes très larges et de l'arrivée très rapide, mais nous avons essayé." Piégé, Merlier a fini 9e. Vendredi et samedi aussi, le parcours sera plat. "Et le vent ne sera plus assez fort", a ajouté le champion du monde. "Donc peut-être qu'il n'y aura pas de bordure. J'espère pouvoir passer ces deux jours sans encombre et garder autant d'énergies que possible pour dimanche, mais ce serait beau de gagner une autre étape avec Tim." Dimanche, l'UAE Tour s'achèvera avec l'étape reine vers le Jebel Hafeet. Au classement général, Evenepoel compte 7 secondes d'avance sur l'Australien Lucas Plapp (INEOS Grenadiers) et 11 sur l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious). Tous les autres suivent à plus d'une minute.