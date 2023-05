Remco Evenepoel nargue un journaliste sur sa rivalité avec Roglic : "Vous êtes Slovène ? Alors, je ne vous répondrai pas"

Remco Evenepoel est un homme sur qui la pression n'a strictement aucun effet. C'est en tout cas l'impression qu'il donne depuis ses débuts professionnels. Jamais aussi dangereux que quand il a les projecteurs braqués sur lui, le Belge s'apprête à débuter un Giro 2023 pour lequel il nourrit de grandes ambitions.

En marge du début de la course, samedi, le champion du monde s'est présenté à la presse ce jeudi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Belge n'a pas dérogé à sa réputation d'homme décontracté, parfois chambreur.

Alors qu'un journaliste présent lui posait la question de comment il allait aborder son duel avec Primoz Roglic (va-t-il l'attaquer dès la 1e semaine ?), Remco n'a pas hésité à gentiment le narguer : "Vous êtes Slovène ? Alors, je ne répondrai pas (rires). C’est difficile à répondre, de prédire la tactique. La course sera tellement difficile, ce seront les jambes qui dicteront tout. Je vais tout donner pendant les chronos, lors des 1e et 9e étapes, et on verra. Je pense qu’en Catalogne, on devait se battre pour chaque seconde parce qu’il n’y avait pas de chronos et pas de grosse différence en montagne, je pense que ce sera différent ici. Mon objectif c’est d’être le plus rapide du début à la fin."

Du Remco pur jus. Tout en décontraction mais où on sent malgré tout poindre une vraie ambition. Celle de bien faire et de remporter son 2e Grand Tour, au nez et à la barbe de Primoz Roglic, son adversaire principal.