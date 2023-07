Remco Evenepoel n’avait pas prévu cette stratégie à la Clasica San Sebastian : "Le plan n’était pas de partir aussi tôt"

Et de trois pour Remco Evenepoel ! Le champion du monde a remporté la Clasica San Sebastian pour la troisième fois ce samedi. Après la course, il était évidemment très heureux de sa performance.

"C’était une course spéciale, a-t-il commencé à expliquer au micro de l’organisation. Le plan n’était pas de partir aussi tôt mais je voyais que je manquais de coéquipiers donc j’ai décidé de faire la première attaque, voir si un groupe allait me rejoindre et un groupe parfait l’a fait avec Bettiol, Vlasov et Bilbao. On a très bien roulé ensemble avec une collaboration parfaite. Dans la dernière ascension, j’ai imprimé un tempo que je pensais pouvoir tenir jusqu’au sommet et seul Bilbao était encore avec moi. J’étais d’ailleurs un peu surpris de mon sprint car il est l’un des grimpeurs les plus rapides mais j’avais encore de super bonnes jambes pour ça."

Vainqueur pour la troisième fois de la Clasica San Sebastian, Evenepoel en est devenu le principal vainqueur, avec l’Espagnol Marino Lejarreta. Pour lui, cette classique basque est donc très spéciale pour lui. "J’aime cette course, les fans sont incroyables même s’ils étaient plus pour Bilbao que pour moi dans la dernière ascension mais je comprends puisqu’il est Basque. C’est parfait pour la tête avant la deuxième partie de ma saison et d’aller à Glasgow pour les championnats du monde la semaine prochaine."