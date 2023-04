Remco Evenepoel: "Mon ambition à Liège ? Gagner, c’est simple!"

À peine descendu du Pico del Teide, " son " volcan à Ténériffe, Remco Evenepoel a rejoint hier soir (son avion a atterri avec deux heures de retard à l’aéroport de Bruxelles-National) ses équipiers de la Soudal-Quick Step dans leur camp de base liégeois, à Chaudfontaine. Sa nuit fut courte mais le regard était malgré tout vif lors de la conférence de presse virtuelle organisée cet après-midi. Il prendra le départ dimanche de sa… deuxième Doyenne, seulement. Mais il en prendra le départ avec le dossard numéro 1. Et ça, c’est terriblement excitant évidemment ! Tout aussi excitant que le fameux duel qui se profile à l’horizon face à un Tadej Pogacar en pleine bourre qui pourrait réaliser le même exploit que Philippe Gilbert en 2011 : gagner la même année l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Entretien, à distance donc (et c’est regrettable), avec le Prodige de Schepdaal.

Remco, vous allez disputer dimanche votre toute première course en Belgique en 2023. Avec le maillot de champion du monde. Et avec le statut de grand favori aux côtés de Tadej Pogacar. Ce ne peut être que spécial, non ?

" Ça l’est oui même si je ne ressens pas encore pour le moment beaucoup de stress ou de pression. Je reconnais malgré tout avoir déjà eu quelques frissons lors de notre reco. C’est un parcours qui me plaît, ce sont des routes que j’ai souvent empruntées à l’entraînement, et être ici avec le maillot arc-en-ciel et le dossard 1, ça va être très spécial et ça va me donner encore plus de motivation. Ce maillot de champion du monde m’aidera à pousser quelques watts supplémentaires ! "

Et donc, vous serez là avec quelle ambition précise ?

" L’ambition ? Gagner, c’est simple ! "

Ma préparation est surtout axée sur le Tour d’Italie. Liège-Bastogne-Liège est juste un grand test comme l’a été la Clasica San Sebastian l’année passée avant le Tour d’Espagne.

Si on établit un parallèle avec Pogacar, vous avez opté pour une préparation totalement différente. Vous sortez de trois semaines de stage en altitude ; le Slovène, lui, sort de trois semaines de folie sur les routes du Tour des Flandres, de l’Amstel Gold Race, de la Flèche Wallonne. Quelle est la meilleure préparation finalement pour Liège-Bastogne-Liège ?

" C’est vrai, ce sont deux préparations complètement différentes. Mais ma préparation est surtout axée sur le Tour d’Italie. Liège-Bastogne-Liège est juste un grand test comme la Clasica San Sebastian l’année passée avant le Tour d’Espagne. La Doyenne va me permettre d’avoir une longue journée de course dans les jambes et de gagner en rythme. Et puis, c’est un monument, c’est la plus belle classique, je l’ai gagnée en 2022… il est donc normal pour moi d’être au départ. J’ai malgré tout bien préparé la course. La dernière semaine au Teide, on a mis le focus plus sur Liège. Et on le remettra plus sur le Giro dès lundi. On a fait beaucoup d’entraînements de base. Sur une course comme Liège-Bastogne-Liège, ce sont surtout les deux dernières heures qui comptent. A la fin d’une grande classique de 260 kilomètres, ce sont les jambes qui parlent. En fait, se préparer spécifiquement pour Liège, ça ne sert pas à grand chose."

ASO, l’organisateur de la course, annonce dans son communiqué officiel de présentation " LE match Pogacar-Evenepoel ". Ça vous fait quoi ?

" Je le prends comme un honneur ! C’est la plus grande classique de la saison, on donne deux noms de favoris et je suis un des deux, c’est spécial… Mais je dois garder mon calme et croire en mes capacités et en celles de l’équipe. C’est une course qui dure quasi six heures trente, il faut donc rester tranquille et faire le maximum pour essayer de gagner. "