Remco Evenepoel met la pression sur la Jumbo-Visma avant la Vuelta : "Ils ont les deux grands favoris dans leur équipe"

J-29 avant le début de la 78e Vuelta de l’histoire. Tenant du titre, Remco Evenepoel s’élancera dans la peau du favori à abattre. Derrière lui, les prétendants à la courronne sont très nombreux. Et ils n’attendent qu’une chose : bousculer le Belge de son trône. En marge de la Clasica San Sebastian de ce week-end, le champion du monde s’est déjà projeté vers le Tour d’Espagne et vers son duel annoncé avec Jonas Vingegaard.

"Comment j’ai réagi quand j’ai entendu que Jonas Vingegaard allait participer ? Bien, pourquoi je réagirais mal ? Tout le monde doit être content qu’il soit là. Un double vainqueur du Tour qui roule un Grand Tour en plus, on doit en être satisfait. Cela apportera encore plus de spectacle à une Vuelta qui va être très relevée." a-t-il confié, avec, comme d’habitude, un sourire malicieux aux lèvres.

Le champion du monde s’est ensuite projeté sur le parcours que les observateurs annoncent comme terrible : "Quand j’analyse la course, je vois qu’il y a quasiment une étape par semaine qu’on pourrait qualifier d’étape reine. Il faut parvenir à rester frais jusqu’à la dernière semaine mais essayer de ne pas perdre 3 ou 4 minutes dès la 1e étape de montagne. Il va falloir choisir ses moments, bien profiter de ses "bonnes journées" et survivre aux jours sans. On verra. Ce sera une course atypique, on va tout donner du premier au dernier jour."

Ces dernières heures, des images ont filtré de lui en train de reconnaître différents cols de la Vuelta. Alors fake news ou pas ? "Non, c’est vrai, c’était la semaine dernière. Il fallait évidemment que ces images sortent… malheureusement (rires). J’ai fait la reconnaissance des étapes 16, 17 et 18. A mes yeux, ce sont les plus importantes de la dernière semaine. Comment je les ai trouvées ? Cela s’est mal passé (rires), ils ont oublié ma valise à Amsterdam, donc je suis arrivé sans bagages à Bilbao. Mais non, ça s’est bien passé. J’ai beaucoup appris. Le col de l’Angliru est un monstre mais le Col de Linares est loin d’être facile. On le grimpe deux fois en plus, ces deux étapes vont être importantes. Et puis l’étape 16, au lendemain de la journée de repos, ce sera une ascension typiquement asturienne, 4-5 kilomètres à 13%, ce seront de belles étapes."

Remco en a profite pour mettre la pression sur Jumbo : "Si j'ai peur d'eux ? Non, ce n'est pas de la peur, si j'avais peur, j'aurais intérêt à ne pas m'élancer. Ils ont une équipe qui peut prendre le poids de la course. Qu'ils le fassent...on essaiera de suivre. Ils ont les deux grands favoris. De toute façon, le vainqueur du Tour sera toujours vu comme le grand favori. C'est une équipe forte, ce sera un bel apprentissage pour moi en vue de l'année prochaine."

Vient-il officieusement d'annoncer sa participation au Tour de France l'année prochaine ?