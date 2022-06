Remco Evenepoel leader Quick Step-Alpha Vinyl sur le Tour de Suisse

Remco Evenepoel sera le leader de l’équipe Quick Step-Alpha Vinyl sur les routes du Tour de Suisse (WorldTour), prévu du 12 au 19 juin. Le natif de Schepdaal figure dans la sélection dévoilée jeudi par le 'Wolfpack'.

Après sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier, Remco Evenepoel, 22 ans, a repris la compétition fin mai en remportant trois étapes et le classement général du Tour de Norvège.

En Suisse, il sera entouré d’Ilan Van Wilder, qui fait son retour après sa chute à Liège-Bastogne-Liège, Louis Vervaeke, Tim Declercq, le Danois Kasper Asgreen, l’Italien Fausto Masnada et le Britannique James Knox.

"Nous pouvons viser une victoire d’étape et un beau résultat au classement général avec une équipe solide et motivée", a déclaré Wilfried Peeters, le directeur sportif de l’équipe belge. "Le Tour de Suisse est une des courses les plus difficiles de la saison avec un plateau très relevé et nous verrons ce que Remco peut faire. Nous sommes contents de récupérer Fausto et Ilan qui peuvent amener du soutien et de l’expérience pour nous aider à atteindre nos objectifs."