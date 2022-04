Remco Evenepoel, le triomphe de la résilience

L’étreinte est interminable, les larmes sincères et presque libératrices. Félicité par son clan, scandé par une poignée de supporters présents au loin, Remco Evenepoel ne peut réprimer ses sanglots. Ou peut-être ne veut-il plus les réprimer.

Pendant quelques instants, le temps se fige et la carapace se brise. Calfeutré dans les bras de ses proches, Evenepoel redevient le jeune fan de cyclisme qu’il était quelques années plus tôt. Celui qui, prostré devant sa télévision, rêvait de gagner, un jour, Liège-Bastogne-Liège.

Pendant longtemps, le fantasme est resté chimérique. Mais ce dimanche, cette ambition que Remco ne dissimulait plus vraiment, est devenu réalité. Grâce à une attaque bien sentie, puissante et incisive, placée dans les derniers hectomètres de la Redoute. Une offensive échafaudée bien en amont, bien avant la chute (dramatique) de son leader, Julian Alaphilippe quelques kilomètres plus tôt. Comme souvent, Evenepoel avait prévu de dynamiter la course, de mettre le feu aux poudres comme il aime le faire : “Je voulais mettre une bombe dans la Redoute et ça m’a réussi” explique-t-il d’ailleurs après l’arrivée, le regard encore empli d’une contagieuse euphorie.

Et là où il avait parfois tendance à mal anticiper certains faits de course, à trop aveuglément vouloir attaquer de loin, il a, cette fois, senti le bon moment pour gicler. Et résister ensuite à la meute lancée derrière lui pour rentrer, avec fracas, dans la cour des gagnants de Monuments. “Je pense que je n’ai jamais été aussi fort depuis que je suis devenu pro”, analyse-t-il, dans son traditionnel franc-parler, au moment de résumer sa course. Des jambes de feu et une lucidité salvatrice. Un cocktail détonnant qui lui a permis de toucher son rêve du doigt.

Mais ce sacre c’est aussi celui de la résilience. Celui d’un bonhomme de 22 ans qui n’a jamais réellement douté de lui malgré une période difficile, une très longue rééducation et quelques critiques. D’un gars qui aurait pu tout perdre en Lombardie et qui sait donc (déjà) d’où il revient. D’un coureur que le destin a obligé à devenir mature… malgré lui.

Ce dimanche, Evenepoel est devenu le plus jeune vainqueur de la Doyenne depuis 1968. Un exploit XXL pour, déjà, une 26e victoire en carrière. Sans aucun doute sa plus belle. Sans aucun doute aussi celle qui vient définitivement clore le malheureux chapitre précédent. C’est sûr, ce dimanche, Evenepoel a chassé les derniers démons qui rôdaient encore autour de lui. Aujourd’hui, dans son esprit, la Lombardie est définitivement oubliée.