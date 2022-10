Remco Evenepoel au Tour de France ou sur le Giro en 2023 ? "J’ai fait mon choix", confie le champion du monde

Alors qu'il profite actuellement de vacances bien méritées après une saison haletante de bout en bout, Remco Evenepoel a (légèrement) levé le voile sur ses ambitions futures.

Principale interrogation de tous les observateurs depuis quelques temps : à quel Grand Tour participera-t-il en 2023 ? Le Giro ou le Tour de France ? "J'ai fait mon choix" a-t-il sobrement confié au Nieuwsblad ce mardi. De quoi alimenter les plus folles rumeurs... que Remco s'est empressé de calmer dans la foulée : "Mais on n'annoncera la décision qu'en janvier prochain. Je peux simplement dire que je suis content de mon programme, calme au début puis de plus en plus étoffé."

De quoi laisser planer le suspense sur ses vraies velleités. Une chose est sûre, le parcours du Tour d'Italie, dévoilé ce lundi, devrait lui plaire. Il comptera en effet trois étapes contre-la-montre, avec une distance cumulée de 70,6 kilomètres. De quoi satisfaire la machine à rouler belge. Le parcours du Tour de France ne sera lui dévoilé que le 27 octobre.

Il va donc falloir encore mordre quelques mois sur sa chique avant de connaître les desseins de Remco pour 2023, l'année de la confirmation pour lui.

Mercredi, Evenepoel a par ailleurs expliqué qu'il pourrait prendre part pour la première fois à Milan-San Remo, le premier monument de la saison 2023 le 18 mars.

"On ne sait pas encore, c'est une option. Ce week-end-là est encore incertain dans mon programme. Mais ce serait beau si je pouvais y prendre part", a-t-il indiqué au Nieuwsblad.