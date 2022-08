Remco Evenepoel, "le patron", "le roi", "l'extraterrestre", encensé par les médias étrangers

Last but not least, les performances de Remco Evenpoel sont également saluées par les médias slovènes qui semblent avoir définitivement fait une croix sur une 4e victoire finale de leur compatriote Primoz Roglic.

" L’exceptionnel Evenepoel a brisé la série de victoires de Roglic " souligne le site spécialisé Bicikel.com (ndlr : Roglic avait remporté les 4 derniers contre-la-montre individuels de la Vuelta). " Remco Evenepoel a de nouveau brillé et il était bien meilleur que tout le monde " ajoute le média slovène. La chaîne publique RTV Slo a même déjà enterré son champion local, " Après la moitié de la course, le rôle de premier favori incontesté revient désormais à Remco Evenepoel, qui a parcouru toutes les étapes de manière fantastique et compte déjà près de trois minutes d’avance sur le champion en titre. C’est un tel avantage que l’on pourrait affirmer à 99% que le maillot rouge ne changera plus."

Aux Pays-Bas aussi le "Roi Remco" a déjà course gagnée aux yeux d’Algemeen Degblad : "Cette Vuelta n’a qu’une semaine, mais sans maladies, ni chutes, ni fracas de météores, c’est décidé depuis longtemps".

Ce matin, seuls les Britanniques du site Cyclingnews.com se montrent moins affirmatifs en précisant que " le terrain devient encore plus difficile maintenant avec la Sierra Nevada en vue. Et Evenepoel n’a jamais bouclé un gros tour en début de carrière."