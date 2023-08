Remco Evenepoel : "Le parcours était trop explosif pour moi, ça m’a tué à un moment donné"

Il était pointé parmi les favoris, pourtant Remco Evenepol n’a pas réussi à s’imposer lors de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme à Glasgow.

"On n’a rien fait de mal. On a roulé une très bonne course, toujours dans l’attaque et l’offensive. Et puis pour moi, c’était fini à un moment donné. Le parcours était trop explosif et je l’ai payé cash à la fin", explique le Belge au micro de Jérôme Helguers.

"Je n’avais plus jambes à la fin comme je les avais deux-trois tours avant. C’était tout le temps accélérer, arrêter, accélérer… Ça m’a tué à un moment donné."

Aurait-il fallu tenter une autre tactique ? Pour le désormais ancien porteur du maillot arc-en-ciel, pas spécialement : "Il fallait essayer d’être à deux dans le groupe de tête, mais il n’y avait que des bons coureurs devant. Et le podium est mérité, ce sont les trois plus forts."

C’est donc un autre maillot spécial que portera dorénavant Remco Evenepoel avec celui de champion de Belgique : "Il m’attend et il est très beau aussi."