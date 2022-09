Remco Evenepoel, l’heure de vérité

Un (léger) coup de moins bien et tout est relancé ? Invulnérable leader jusque-là, Remco Evenepoel a montré son premier signe de faiblesse de cette Vuelta samedi dans les pentes de la Sierra de la Pandera.

Une petite défaillance qui lui coûte 52 secondes, et qui résonne sans doute comme un coup de semonce dans son esprit. Il le sait, on le sait, c’est désormais clair : cette Vuelta est loin d’être terminée. Il faut désormais résister à Primoz Roglic, rodé à la pression et qui guette la moindre erreur du Belge. Un Belge qui s’apprête à vivre l’une des journées les plus importantes de sa carrière sur les pentes du Sierra Nevada.

“On peut gagner ou perdre la Vuelta dans la première partie de cette ascension.”

Rictus assuré du gars qu’il sait de quoi il parle, Alberto Contador s’épanche longuement sur la 15e étape de la Vuelta au micro de Sporza. Logique, pour le triple vainqueur de la Vuelta, comme pour beaucoup d’observateurs, ce 15e opus pourrait (et devrait) être le gros tournant de cette édition 2022. Et la Sierra Nevada, juge de paix au dénivelé hallucinant, pourrait lever les derniers doutes qui entourent encore la suite et la fin de ce Tour d’Espagne.

La Sierra Nevada et ses pentes ardues, ses passages à 17% et, surtout, son entame d’ascension qui oscille autour des 11%. Le théâtre parfait pour un combat de titans. “Ceux qui auront les jambes devront durcir la course d’emblée” renchérit Contador. “Si Roglic veut faire flancher Evenepoel, il doit attaquer dans les premiers kilomètres de l’ascension.” Ces premiers kilomètres qui donneront le ton et dicteront sans doute le reste du final de ce 15e opus.