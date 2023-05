Remco Evenepoel : "L’an dernier, j’avais des doutes sur ma capacité à tenir tête à Roglic en montagne, ce n’est plus le cas"

Le Tour d’Italie 2023, le premier Grand Tour de la saison, va s’élancer ce samedi de Fossacesia. Au centre de toutes les attentions de ce Giro : le champion du monde, le Remco Evenepoel.

En amont du grand départ, le Belge s’est confié à la presse ce jeudi. Comme toujours, sans langue de bois mais en dégageant, déjà, une certaine sérénité : "Comment j’aborde la 1e semaine ? Je sais que les étapes 4, 7 et 8 ne seront pas faciles du tout. Mais bon, tout sera décidé dans la dernière semaine. Je vais tout donner dans les chronos. Je vais tenter de gérer les autres étapes. Au début, je ne prendrai pas de responsabilités. Le but c’est de rester sur le vélo et de garder l’énergie pour la dernière semaine. En 2e semaine, on commencera à parler d’étapes un peu plus sérieuses, comme celle qui monte vers Crans-Montana. La course commencera vraiment. Tous les gars qui visent le classement général pensent sans doute pareil."

Evidemment, tous les regards étaient évidemment braqués sur la lutte potentielle, et annoncée avec Primoz Roglic. Un Slovène, redouté par certains, mais que le Belge a appris à regarder dans les yeux depuis quelques mois : "L’année dernière, j’avais encore des doutes sur ma capacité à lui tenir tête en haute montagne. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Sur le Tour de Catalogne, on était vraiment au même niveau en montagne. J’espère pouvoir être au même niveau que lui en montagne et meilleur que lui sur les chronos, c’est la bonne recette pour le battre. Mais il est champion olympique du chrono donc ce ne sera évidemment pas facile. J’ai beaucoup travaillé ces dernières semaines, je suis à mon poids idéal. J’espère que mon niveau sera bon assez pour montrer le meilleur Remco pendant trois semaines."