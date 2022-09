Remco Evenepoel : "Je n’ai plus de douleurs après ma chute"

La dernière semaine de la Vuelta vient de commencer et Remco Evenepoel est toujours en rouge. Avant le départ de la 16e étape, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl s’est exprimé au micro de Kevin Paepen.

"Tout s’est bien passé hier, j’ai eu un bon jour de repos, j’ai hâte de commencer la troisième semaine. Pour nous, chaque étape sera très importante, il faudra être concentré. Je pense que la journée de repos était importante pour tout le monde après un week-end difficile et les muscles qui étaient un petit peu blessés. J’ai bien récupéré, je n’ai plus de douleurs donc ça va.", a-t-il expliqué.

Son coéquipier Louis Vervaeke a également donné son avis sur son leader : "Le jour de repos lui a fait du bien après sa chute. C’est aussi une bonne chose que ce soit une étape de sprint aujourd’hui, il a toujours l’air en pleine forme."

Alors qu’ils ne dorment plus ensemble à cause du grand nombre de cas Covid qui présents sur la Vuelta, il reste surpris de voir les performances de son ancien camarade de chambre : "Il surprend beaucoup de gens, d’être aussi constant depuis le départ. D’un côté, je suis surpris qu’on ait encore le maillot rouge après deux semaines mais je pensais déjà pendant l’hiver qu’il en était capable. Il faut toujours le montrer mais là il y parvient. Ce n’est pas rien d’être leader de la Vuelta à 22 ans. Les quinze derniers kilomètres sont assez durs ce mardi donc il faudra rester dans les premières positions. L’étape la plus importante sera celle de samedi."