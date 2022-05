Remco Evenepoel : "J’ai été surpris de pouvoir garder le rythme si longtemps après mon attaque"

Remco Evenepoel a repris les commandes du Tour de Norvège en s’imposant en solitaire dans la 3e étape jeudi, dont la victoire se jouait au sommet à Stavsro. Le Belge possède désormais une marge de 46 secondes sur Jay Vine (Alpecin-Fenix). "Cette avance va peut-être rendre plus facile les jours qui viennent", a déclaré le membre de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl.

"C’était une longue journée, rendue compliquée par le vent. Mais je suis vraiment content. J’ai été parfaitement guidé pendant toute l’étape par Kasper Asgreen. C’est toujours plus facile quand vous êtes protégé par le vainqueur du Tour des Flandres", a expliqué celui qui compte désormais 28 victoires à son palmarès. "On espère maintenant pouvoir contrôler jusqu’à la fin".

Avec une franche attaque à 5 km du but, Evenepoel a voulu faire la différence au général. "J’ai été surpris de pouvoir garder le rythme si longtemps après mon attaque. Je ne savais pas quelle était mon avance sur Jay Vine donc j’ai encore poussé dans la finale pour l’accroître. C’était dur et long sur la fin, surtout avec le vent", a expliqué le membre du Wolfpack.

S’il se dit "confiant pour la suite" et qu’il va pouvoir aborder "plus relaxé" les trois dernières étapes, il reste sur ses gardes car "les étapes en Norvège sont toujours piégeuses".

Avec Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert) et Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), respectivement 8e et 9e du général à 2 : 44 et 2 : 46, deux autres Belges figurent dans le top 10 du général.