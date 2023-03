Remco Evenepoel impressionnant à l’entraînement, bat de nouveaux records sur strava

Evenepoel s’est focalisé sur des efforts de 60 minutes. Une préparation idéale pour attaquer les cols qui seront au menu de la 3e semaine du Giro.

La prochaine sortie en course de Remco, ce sera du 20 au 26 mars sur le Tour de Catalogne. Ensuite ce sera un stage et sa première course en Belgique le 23 avril sur Liège-Bastogne-Liège.