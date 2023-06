Remco Evenepoel, hors de lui après la grave chute de Gino Mäder, s’en prend à l’organisation : "Il fallait rajouter du spectacle…"

C’est la grosse (et triste) information du jour. Tombé lourdement dans une descente de l’étape reine du Tour de Suisse, Gino Mäder a dû être réanimé sur place. Il a ensuite été transféré vers un hôpital de la région. Pour l’instant, même si on annonce son état comme "stable", on n’en sait pas beaucoup plus. Et forcément, au sein du peloton, on croise les doigts et on déplore cette chute, qui aurait pu être évitée.

Comme souvent, c’est Remco Evenepoel qui s’est érigé comme porte-parole principal du peloton. Hors de lui à l’arrivée, le Belge n’a pas mâché ses mots. Il s’en est pris à l’organisation et au parcours et estime que cette chute aurait pu (dû) être évitée : "Une chose dont je pense que personne n’était content aujourd’hui, c’est d’avoir une arrivée au terme d’une descente aussi dangereuse. Il faut toujours qu’il se passe quelque chose avant qu’on se rende compte que c’est irresponsable, s’énerve Evenepoel. Je ne suis pas le seul à avoir trouvé la descente dangereuse. Tout le monde dira ‘Bien sûr que c’était trop dangereux’. Et c’est dommage, avec une si belle ascension finale, on aurait pu se contenter d’arrivée au sommet… Mais non, il fallait rajouter du spectacle" fulminait le champion du monde, dans des propos retranscrits par Eurosport.

Voilà qui a le mérite d’être clair.