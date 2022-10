Remco Evenepoel : "Heureux de disputer ma première course en arc-en-ciel en Belgique"

Toutes ces festivités l’ont fatigué et il y a logiquement un peu de décompression après des mois intenses. "Je n’attends pas grand-chose de la course", prévient d’ailleurs Remco. "Je ne me sens plus très frais. Je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour profiter et pour montrer le maillot aux gens. C’est pour ça que j’ai encore fait une course. Et puis Binche, qui est une région qui vit pour le vélo, ce n’est pas trop loin de la maison. Je suis vraiment heureux de disputer ma première course en arc-en-ciel en Belgique. Pour tous mes supporters qui ont beaucoup voyagé pour venir me voir, c’est un beau cadeau de pouvoir rouler dans notre pays".



Ce Binche-Chimay-Binche sera aussi sa dernière avec Philippe Gilbert et Iljo Keisse, son idole et son mentor. "La carrière de Phil en dit assez. C’est mon idole. Il a gagné des grandes courses et surtout avec la manière. C’est un coureur et un être humain exemplaire. Je suis fier d’avoir pu travailler pour lui et rouler avec lui. C’est très beau de pouvoir participer à sa dernière course en Belgique. Iljo a été très important lors de ma première année et aussi après l’accident. On ne s’est pas beaucoup vu, mais ses messages, ses appels ont été importants. Il a tellement d’expérience. Il a essayé de la partager avec moi et de me donner des conseils".