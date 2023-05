Remco Evenepoel : "Geraint Thomas, c’est un de mes idoles, c’est un honneur de me battre face à ces gars-là"

Ce samedi, c’est le grand départ du Giro, l’un des grands objectifs de la saison de Remco Evenepoel. Le coureur belge en a profité pour répondre à nos questions.

J-2 avant le départ du Giro 2023. Parmi les favoris, Remco Evenepoel. Le Belge vient sur le Tour d’Italie pour la deuxième fois de sa carrière, mais compte bien y performer. Dès samedi ?

"Non, samedi, le but, c’est de rouler le plus vite possible. Si on prend le maillot rose samedi, le but n’est pas de le garder. Il faut être malin aussi et garder de l’énergie, notamment mes équipiers. Car la dernière semaine est dure et il faut s’économiser", explique Remco au micro de Samuel Grulois, notre envoyé spécial.

Evenepoel est prêt, mais pas stressé. Et le coureur Soudal Quick-Step évoque le moment où le Tour pourrait se jouer. "Il ne faut pas stresser. J’ai fait de très bons résultats cette année et c’est une belle liste pour débuter le Giro. Je pense qu’à partir de la 13e étape, le Tour va se jouer. Mais il y a aussi le jour 1 et 9 avec les chronos, mais ça commencera définitivement à la 13e."