Remco Evenepoel fête ses 22 ans! On découpe le gâteau avec lui: 7 morceaux, 7 confidences

5. "Je ne regarde plus les réseaux sociaux… ils m’ont mis trop de pression."

" Pour le moment, je ne regarde plus les réseaux sociaux ! Ce n’est plus moi qui gère mes comptes (NDLR : 490 000 abonnés sur Instagram, 260 000 sur Facebook, 90 500 sur Twitter !). Ça ne me dit plus rien ! Ces dernières années, les réseaux sociaux m’ont mis trop de pression sur les épaules. Je les ai donc lâchés et j’avoue être désormais plus relax, plus calme. En fait, je regoûte à la vraie vie. Sur les réseaux, beaucoup de choses sont fausses… et je suis heureux d’être moins exposé à cela. "

6. "Ça a parfois été un peu tendu avec Eddy Merckx mais j’ai beaucoup de respect pour lui!"

" Eddy Merckx est le plus grand cycliste de l’histoire ! C’est une idole et je rêve de décrocher autant de victoires que lui. Il m’inspire le respect. Je sais que ça a parfois été un peu tendu entre nous mais c’est la vie… Il reste le plus grand et donc oui, j’ai beaucoup de respect. "