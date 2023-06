Remco Evenepoel fera son retour à la compétition au Tour de Suisse avant les championnats nationaux

Après son abandon sur le Giro, Remco Evenepoel avait quelque peu laissé planer le doute sur son programme estival. Si l’espoir de le voir sur le Tour de France avait été rapidement balayé, une participation aux deux courses du championnat national avait été évoquée par certains. Avant ça, et c’est maintenant officiel, le champion du monde s’élancera sur les routes du Tour de Suisse dès le dimanche 11 juin.

Une course à étapes qui rappelle de bons souvenirs au Belge. L’année passée, avant d’aborder sa préparation pour la Vuelta, il y avait remporté l’ultime chrono. "Reprendre en Suisse est le départ parfait, abonde le coureur de chez Soudal Quick-Step dans le communiqué de son équipe. Cela me permettra de retrouver une course qui me rappelle de chouettes choses." Après cette course à étapes et les championnats de Belgique, le natif de Schepdaal partira pour le Val di Fassa. Là-bas, Evenepoel participera à un stage en équipe de deux semaines en vue de préparer la défense de son titre aux Mondiaux de Glasgow, début août.

Un objectif irisé qui sera donc le point d’orgue d’une deuxième partie de saison qui laisse un goût rosé et amer à Evenepoel.