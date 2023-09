Remco Evenepoel fataliste mais pas rassasié : "Je savais que ça allait être difficile, mais demain... on veut gagner l'étape"

Remco Evenepoel aura été un rien trop court. Seul pendant de longs kilomètres, le Belge a finalement été repris par le peloton (ou ce qu’il en restait) à cinq kilomètres du sommet de l’Angliru. A l’arrivée, c’est plutôt fataliste qu’il s’est présenté au micro de Jérôme Helguers. Satisfait du boulot accompli et conscient que, face à cette équipe Jumbo-Visma-là, il était difficile de lutter.

"Comment j’ai perçu la dernière ascension ? Elle était très dure, surtout avec l’échappée que j’ai faite, ce n’était pas facile de continuer à pousser. On a donné le maximum, on a repris quelques points. C’est bien ce qu’on a fait aujourd’hui. Ma journée ? Elle était bonne. Je prends le maximum de points que je pouvais prendre. Juste avant l’étape, Sepp Kuss m’avait dit qu’ils allaient contrôler la course pour gagner l’étape, je savais que ça allait être difficile si j’allais devant. Je voulais prendre les points sur les 2 premiers cols, demain il y aura une nouvelle occasion pour aller dans l’échappée et peut-être gagner l’étape."

Alors qu’il a compté près de 3 minutes d’avance à un moment donné, Evenepoel y a-t-il cru ? A l’entendre, pas vraiment : "Trois minutes sur un col de presque une heure, ce n’est pas beaucoup. En fait, je n’y ai jamais cru, j’ai juste poussé dans la 1e partie de la montée pour voir ce que ça allait donner. Et puis quand ils m’ont rejoint, je pense qu’il n’y avait que 10 gars dans le groupe. J’ai essayé de monter le plus calmement possible."

Point positif malgré tout, Evenepoel a consolidé son maillot à pois, puisqu’il compte désormais 40 points d’avance sur Jonas Vingegaard, son plus proche poursuivant. Malgré tout, il n’est pas rassasié et pourrait repartir à l’abordage dès jeudi : "Si demain, je suis dans l’échappée et que je reprends des points, ce sera dans la sacoche (sic). Il faut être patient. Je pense que j’ai 40 points d’avance. Il faut prendre des points demain puis on verra ce que ça donnera samedi. Si Vingegaard et Storer ne sont pas dans l’échappée, je ne dois pas l’être non plus. Mais demain, on veut être dans l’échappée pour gagner l’étape."

Le message est passé. Et, généralement, quand Remco Evenepoel assure des choses, il assume derrière.