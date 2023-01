Remco Evenepoel fâché après une arrivée chaotique : "J’ai failli écraser une dame"

L'Irlandais Sam Bennett (Bora Hansgrohe) a remporté dimanche la première étape du Tour de San Juan cycliste, dans l'ouest de l'Argentine. L’arrivée fait couler beaucoup d’encre car certaines images font froid dans le dos. Fabio Jakobsen a, par exemple, été incapable de produire son sprint pour l’équipe Soudal Quick-Step.

"Dans la partie finale, alors qu’on avait effectué une reconnaissance, nous ne savions pas par où aller. Le côté gauche semblait le plus rapide, mais ce n’était finalement pas le cas. C’était assez mouvementé, il y avait même des gens qui traversaient. J’ai failli écraser une dame. C’était très dangereux. Tout ne s’est pas passé comme prévu. On a le meilleur sprinteur du monde dans l’équipe et il n’a pas pu faire parler ses jambes", a raconté Remco Evenepoel au Nieuwsblad.