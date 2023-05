Remco Evenepoel évacué en hélicoptère après l’étape : "Ce n’est pas équitable"

Remco Evenepoel fait partie des chanceux qui ont pu quitter la ligne d’arrivée de Campo Imperatore en hélicoptère ce vendredi au terme de la 7e étape du Giro 2023, jugée à 2132 mètres d’altitude. Après s’être changé et avoir brièvement répondu aux questions des journalistes, le champion du monde s’est dirigé vers un hélicoptère, en compagnie de trois de ses équipiers (Van Wilder, Vervaeke et Cattaneo) pour regagner son bus, garé au pied de l’ascension… 26 kilomètres plus bas.

Un service taxi inhabituel qui n’était pas réservé à toutes les équipes. L’organisateur avait en effet mis des hélicoptères à disposition des équipes pour quitter les lieux… à condition que celles-ci prennent en charge les frais de l’opération. Toutes les équipes n’ont donc pas pu se permettre un sympathique tour en hélicoptère. Certaines d’entre-elles, comme l’équipe Intermarché Circus Wanty par exemple ("c’est impensable pour nous"), ont quitté les lieux de manière classique, en voiture.

"Ce n’est pas équitable à partir du moment où il faut payer", a réagi Gérard Bulens lors de notre talk quotidien pour débriefer les étapes du Giro. "A partir du moment où c’est l’organisateur qui organise cela et fixe un prix que tout le monde ne peut pas payer, ce n’est pas équitable", a insisté notre consultant.

"On ne peut que partager l’avis de Gérard Bulens", enchaîne Rodrigo Beekens. "La récupération est essentielle donc on fait attention à tout cela. Au plus vite on est sur la table de massage, au mieux c’est. Mais c’est vrai qu’on n’est pas dans un scénario d’égalité des chances, surtout après une étape comme celle-ci…"