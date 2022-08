Remco Evenepoel euphorique après son maillot rouge sur la Vuelta : "C'est un rêve qui devient réalité"

Le plus dur reste à venir pour Remco Evenepoel et son équipe, qui devront maintenant défendre la position de leader au général du Belge. "J'espère qu'on va pouvoir garder ces bonnes sensations. On doit essayer de garder le maillot le plus longtemps possible.", conclut le coureur de 22 ans.

Demain, les coureurs s'élanceront de Camargo pour rejoindre Cistierna.