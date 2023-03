Remco Evenepoel et Primoz Roglic, deux stagiaires qui se feront très discrets avant le Tour d'Italie

"See you very soon in Liège" : après avoir franchi la ligne d'arrivée de la dernière étape de Catalogne, Remco Evenepoel a fixé rendez-vous à ses supporters sur le bord des routes de Liège-Bastogne-Liège, dont il est le tenant du titre, le 23 avril prochain.

La Doyenne sera-t-elle la seule course au programme du Champion du Monde avant son objectif principal de la saison, le Tour d'Italie ? La saison dernière, il avait pris part à la Flèche Brabançonne (6e) puis à la Flèche Wallonne (43e) avant de triompher sur Liège-Bastogne-Liège, où son attaque fulgurante dans la côte de La Redoute avait mystifié ses adversaires.

Mais à l'époque, il n'était évidemment pas question de disputer le Giro dans la foulée des Ardennaises... Il est donc probable que Remco Evenepoel ne dispute qu'une seule course d'un jour au printemps. Mais avec l'ambition de remporter un nouveau Monument.

C'est donc via de nouveaux stages en altitude, sans doute sous le soleil espagnol, que le jeune leader de l'équipe Soudal Quick-Step va préparer ses deux grands rendez-vous printaniers. La formule lui a réussi avant l'UAE Tour (victoire lors du contre-la-montre par équipes et au général) et le Tour de Catalogne (deux étapes, et la deuxième place du général à six secondes de Primoz Roglic).

Le Slovène est lui aussi un adepte de ce type de préparation. Deux courses à étapes et 14 jours dans le peloton, seulement, cette année, et... 7 victoires à la clé ! Sur Tirreno-Adriatico, il a dégoûté la concurrence (trois étapes et le général), avant le somptueux duel quasiment quotidien qui l'a opposé à Remco Evenepoel en Catalogne (deux étapes et le général).

Et puis ? Plus rien, sans doute, avant le Giro. C'est en tout cas par un "non" franc et massif que Primoz Roglic a répondu quand on lui a demandé s'il allait disputer d'autres courses d'ici là.

Rendez-vous donc le 6 mai du côté de Fossacesia Marina, où sera donné le coup d'envoi du contre-la-montre inaugural du Giro, pour assister au prochain épisode de la bagarre entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic...