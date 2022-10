Remco Evenepoel et Philippe Gilbert à Binche ce mardi

C’est un véritable événement cycliste qui va se dérouler ce mardi 4 octobre à Binche : la dernière course cycliste de la saison pro en Wallonie : Binche-Chimay-Binche.

A Binche, la ville de départ de la course, des milliers de personnes sont attendues. Et pour cause, deux stars du cyclisme belge seront au départ : Remco Evenepoel, récent champion du monde et Philippe Gilbert, qui disputera sa dernière course en Belgique avant sa retraite (et champion du Monde il y a 10 ans).

Le départ de la course est prévu à 12h10.