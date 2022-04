Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe emmèneront Quick-Step Alpha Vinyl au Tour du Pays basque

L’équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl a dévoilé ce samedi le nom des sept coureurs qui représenteront le Wolfpack au Tour du Pays basque (04/04-09/04) à partir de lundi.

Le Champion du Monde Julian Alaphilippe sera de la partie pour préparer les Ardennaises en compagnie de sa garde rapprochée, alors que Remco Evenepoel tentera lui de s’illustrer et de viser une belle place au classement général de l’épreuve espagnole.

Quatre Belges seront présents au Pays basque, puisque Louis Vervaeke, Dries Devenyns et Mauri Vansevenant se présenteront également au départ. Le Français Rémi Cavagna et le Britannique James Knox complètent l’effectif de la formation belge, qui devrait être à son avantage lorsque la route s’élèvera. Et ça tombe bien, puisque ce sera souvent le cas !