Remco Evenepoel est de retour sur la Clasica San Sebastian : "Je suis un athlète plus complet et plus intelligent qu’il y a 3 ans"

Trois ans après sa fantastique victoire, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) va faire son retour sur la Clasica San Sebastian ce samedi. Le Belge de 22 ans sera le leader du Wolfpack et pourra notamment compter sur Mattia Cattaneo et Mikkel Honoré pour l’entourer sur la plus célèbre des classiques espagnoles. Le phénomène s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la course.

"Le fait de gagner cette course alors que c’était complètement inattendu, c’est évidemment un bon souvenir. Je suis toujours heureux de venir ici, j’aime cette région, ce pays. Il y a trois ans, je remportais cette course pour ma première année en pro. C’était un rêve car elle fait partie de mes courses préférées", a confié Remco Evenepoel qui, le 3 août 2019, était devenu à 19 ans et demi, le plus jeune coureur à remporter une course World Tour.

"Je suis un athlète plus complet qu’il y a trois ans. Mon corps n’était pas encore complètement développé. Je suis aussi plus intelligent, je lis mieux les courses. Je suis également plus explosif et je suis un humain plus complet. Je pèse deux kilos de moins qu’il y a trois ans. Le poids dépend des objectifs à atteindre. À cette époque, j’étais encore très jeune et je ne savais pas vraiment encore comment m’adapter à un régime. Mon poids augmentait et diminuait constamment. Maintenant ce n’est plus un problème, je sais comment gérer", a expliqué le Belge, désormais plus expérimenté.

Remco, qui n’a plus participé à la moindre course depuis les championnats de Belgique, le 26 juin dernier, est prêt pour samedi. "J’ai pris quelques jours de repos et je me suis ensuite entraîné trois semaines dans les montagnes. Cette semaine, je ne me suis entraîné qu’une dizaine d’heures pour être frais pour la course de demain. Je vais essayer de me battre pour la victoire. Après, je continuerai ma préparation pour la Vuelta".