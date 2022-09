Remco Evenepoel en rouge à la veille de l'arrivée, Carapaz roi de la montagne : les classements après la 20e étape

Richard Carapaz (Ineos) s'est imposé dans la 20e étape de la Vuelta. Le champion olympique a consolidé son maillot à pois bleus de meilleur grimpeur avant d'aller chercher sa 3e étape sur ce Tour d'Espagne. Mais l'information principale du jour, pour nous Belges, c'est la première place au classement général de Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl).



Le coureur de Schepdaal est toujours en rouge à la veille de l'arrivée à Madrid et il remportera sauf accident la 77e édition de la Vuelta. Il intègre le prestigieux cercle des vainqueurs de Grands Tours ... à seulement 22 ans. Il trône toujours devant Enric Mas (Movistar), qui n'a pas semblé en mesure de le renverser, et Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Ce podium deviendra officiellement le plus jeune de l'histoire des Grands Tours depuis 1931.



Remco Evenepoel occupe également la première place au classement du maillot blanc.