Remco Evenepoel élu sportif belge de l'année devant Wout van aert et Bart Swings

Il rafle absolument toutes les récompenses : Remco Evenepoel est élu sportif belge de l’année après un cru 2022 tout simplement exceptionnel ! Vainqueur de son tout premier Grand Tour à la Vuelta, champion du monde en Australie, il a également décroché son tout premier monument à Liège-Bastogne-Liège en plus de sa victoire sur la Clasica San Sebastian, tout cela à seulement 22 ans! Cette récompense est décernée par l’association des journalistes sportifs belges, quelque 213 journalistes sportifs professionnels mais aussi 34 anciens lauréats, qui ne sont plus actifs, ont pris part à cette élection.

Evenepoel a survolé le référendum réunissant 1.065 points. Il décroche cette récompense honorifique pour la deuxième fois de sa jeune carrière après l'avoir déjà reçue en 2019.

Remco avait pourtant deux sacrés adversaires pour ce titre de Sportif Belge de l’année : Bart Swings, champion olympique du départ groupé en patinage de vitesse, et Wout van Aert, notamment vainqueur de trois étapes et du classement du maillot vert sur le Tour de France, étaient les deux autres nommés. C'est van Aert qui a terminé en deuxième position avec 617 voix et Swings troisième avec 464.

Le trophée vient remplir un peu plus encore l’armoire bien fournie de Remco qui a déjà reçu rien que pour cette saison : le Trophée National du Mérite Sportif, le Joyau du sport flamand, le Géant flamand, le Vélo de Cristal, le trophée du Flandrien mais aussi le Vélo d’Or récompensant le meilleur coureur cycliste de l’année dans le monde.