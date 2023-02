Remco Evenepoel disputera le Tour de Catalogne en préparation au Giro

Remco Evenepoel disputera le Tour de Catalogne (WorldTour) pour la première fois de sa carrière. Le champion du monde l’a annoncé jeudi dans une vidéo publiée par son équipe, Soudal Quick-Step. La course, qui comprend 7 étapes, se déroulera du 20 au 26 mars et sera la dernière épreuve par étapes d’Evenepoel avant le Tour d’Italie.

"Je suis heureux d’annoncer que je vais disputer le Tour de Catalogne pour la première fois cette année", a déclaré Evenepoel. "J’espère que j’en profiterai. Je l’attends avec impatience, car ce sera la dernière course d’une semaine avant le Giro. Je suis impatient de vivre une expérience dans cette course. Ce ne sera pas une épreuve facile. Je suis très curieux et j’espère que nous pourrons obtenir quelques bons résultats avec l’équipe."