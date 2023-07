Remco Evenepoel disputera la Vuelta : "je suis impatient d’y être à nouveau"

Remco Evenepoel disputera la Vuelta 2023. Après avoir dû abandonner le Giro pour cause de Covid, le champion du monde tentera de faire le doublé.

Remco Evenepoel sera bien au départ de Barcelone le 26 août prochain pour participer à la Vuelta. "Je suis très enthousiaste à l’idée de revenir à la Vuelta. Je n’ai évidemment que d’excellents souvenirs de ma première participation l’année dernière, lorsque nous avons passé un moment extraordinaire. Et je suis impatient d’y être à nouveau, de relever la course et ses nombreux défis et de rencontrer à nouveau ces fans extraordinaires dont l’énergie fantastique se fait sentir tous les jours", explique Evenepoel via communiqué.

Et d’ajouter : "Comme vous le savez tous, j’adore courir en Espagne, c’est là que j’ai remporté la plupart de mes plus grandes victoires depuis que je suis passé professionnel. Et j’espère continuer sur cette voie le mois prochain, lorsqu’avec mes coéquipiers je serai au départ de Barcelone, où il y a quelques mois, j’ai remporté une belle victoire en arc-en-ciel."

C’est grâce à ses bonnes performances qu’Evenepoel ira en Espagne : “Dans un premier temps, j’avais dit qu’il était préférable qu’il ne fasse pas le Tour d’Espagne. Mais quand je vois le niveau auquel il est revenu et l’envie qu’il manifeste, je ne peux qu’aller dans son sens. Remco veut relever des défis élevés. Si tout se passe bien en stage et qu’il n’a pas de pépin, il participera donc à la Vuelta", explique Patrick Lefevere le manager général de l’équipe Soudal Quick-Step.

Evenepoel avait dû abandonner le Giro en mais à cause du Covid. Il tentera donc de faire le doublé sur le Tour d’Espagne qu’il avait remporté l’année passée. Avant l’Espagne, Remco reprendra la compétition lors de la Clasica San Sebastian qu’il a remportée deux fois (en 2019 et 2022) et essayera de remporter à nouveau le maillot arc-en-ciel aux mondiaux de Glasgow.