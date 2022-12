Remco Evenepoel dévoile ses ambitions pour le Giro 2023 : "Gagner au moins une étape et monter sur le podium"

Sur la chaîne de télévision flamande VTM, le champion du monde de cyclisme Remco Evenepoel a fait part de ses ambitions pour le prochain Tour d'Italie qui aura lieu en mai 2023. Vainqueur de la Vuelta cet été, le coureur de 22 ans a déclaré viser le podium pour son deuxième Giro, après l'édition 2021 qu'il avait quittée sur abandon.

"Je veux gagner au moins une étape, de préférence l'un des trois contre-la-montre. J'aimerais aussi gagner une étape de montagne, donc ça fait deux victoires d'étape. Et puis je vise le top 3 au classement, une place sur le podium", a expliqué Evenepoel.

Vainqueur notamment de la Vuelta et des championnats du monde au cours d'une année 2022 exceptionnelle, le coureur de l'équipe Soudal-Quick Step reste prudent en vue du Tour d'Italie. "Le Giro est une course complètement différente. Les montagnes dans le parcours ont leurs propres caractéristiques… Il faut toujours être réaliste et je pense que monter sur le podium dans un Grand Tour est déjà un bel exploit", dit-il.

Evenepoel pourra choisir cinq des huit coureurs qui seront chargés de le soutenir dans sa quête du très convoité maillot rose. "Et puis il y a deux places qui sont choisies par la direction de l'équipe et Patrick Lefevere. En fonction des programmes individuels tout au long de la saison et aussi en voyant qui s'intègre le mieux, et qui veut et peut y aller."

Avant de s'attaquer au Giro, Remco Evenepoel aura l'occasion de faire briller son maillot arc-en-ciel de champion du monde dès fin janvier sur le Tour de San Juan, en Argentine.