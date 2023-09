Remco Evenepoel, de retour en Belgique, expose le fonctionnement de la R.EV Brussels Cycling Academy

Remco Evenepoel a inauguré ce mercredi après-midi sa R.EV Brussels Cycling Academy, en présence du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) et du ministre bruxellois Sven Gatz (Open VLD).

Ce dernier en a profité pour décerner un Zinneke de bronze à Remco Evenepoel, une distinction qui lui est accordée pour s'être érigé en ambassadeur informel de la capitale.

La R.EV Brussels Cycling Academy veut promouvoir le cyclisme auprès des jeunes à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Il s'agit d'un projet social et sportif qui vise à initier les jeunes Bruxellois au cyclisme et au cyclisme de compétition.

L'objectif est que les jeunes qui s'inscrivent - au maximum une cinquantaine pour des raisons logistiques - passent par trois "étapes". Il y aura d'abord l'initiation et la découverte du cyclisme, puis viendra l'initiation à la compétition et "l'apprentissage du vélo". Enfin, le développement de l'aspirant en "jeune athlète" sera abordé, a expliqué Remco Evenepoel.

Le projet a en premier lieu un objectif social. "Lorsque je jouais au football, j'ai vu de nombreux jeunes qui ne pouvaient pas s'acheter de chaussures de football ou qui n'avaient pas d'argent pour s'équiper. Nous devons aider et soutenir les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo et un casque", poursuit le jeune champion.

Dans la première phase de développement de la R.EV Brussels Cycling Academy, il faudra donc réaliser un travail important avec les maisons de jeunes et les maisons de quartier afin d'attirer ces jeunes vers le cyclisme. Dans un deuxième temps, la R.EV Academy initiera les jeunes à l'aspect compétitif du cyclisme.

"Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'adapter à un peloton de cyclistes professionnels. Les premiers mois, j'ai eu beaucoup de mal sur le vélo. Le but de cette phase est de donner un coup de main à ceux qui veulent courir", explique encore Remco Evenepoel.

Et, enfin, lors d'une troisième phase, l'objectif est de préparer les jeunes au cyclisme de compétition. Cela inclut immédiatement un objectif ambitieux, à savoir la participation d'une Bruxelloise et d'un Bruxellois aux Championnats du Monde 2030.

D'importantes collaborations ont été nouées, notamment avec EnergyLab pour l'aide au coaching et Move To Cure pour la rééducation et la stabilité. La Vrije Universiteit Brussel (VUB) collaborera également avec la R.EV Academy. Outre l'entraînement sur place en ville, la R.EV Brussels Cycling Academy proposera également des stages tout au long de l'année.