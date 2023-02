Remco Evenepoel connaît ses équipiers pour l’UAE Tour, "victoires d’étape et bon général" en vue

Remco Evenepoel s’apprête à disputer la deuxième course de sa saison dès lundi sur l’UAE Tour, le Tour des Émirats arabes unis. L’équipe Soudal – Quick Step a annoncé son équipe ce jeudi et le coureur belge sera évidemment le leader désigné pour tenter de décrocher la victoire finale.

Evenepoel disposera notamment de deux étapes en montagne, la 3e étape jugée au sommet de Jebel Jais (20 km à 5%) et la 7e et dernière étape vers Jebel Hafeet (10km à 8%). Un contre-la-montre de 17 km (2e étape) devrait également jouer en sa faveur.

En l’absence de Tadej Pogacar, qui a préféré opter pour le Tour d’Andalousie, Evenepoel fait logiquement office de favori et pourra compter sur Pieter Serry et Louis Vervaeke dans la montagne.

Le reste de l’équipe sera au service des sprints de Tim Merlier, déjà vainqueur d’étape au Tour d’Oman. Le Champion de Belgique pourra s’appuyer sur les services de Bert Van Lerberghe. Les tout-terrain Josef Cerny et Mauro Schmid se rendront utiles à la fois pour Evenepoel que pour Merlier.

"Nous allons à l’UAE Tour avec confiance vu l’équipe forte que nous alignons et la forme de nos deux leaders Remco et Tim", déclare le directeur sportif de l’équipe Geert Van Bondt. "La présence du contre-la-montre rend l’épreuve plus intéressante pour nous. On verra où on en sera après la deuxième étape (le CLM) mais on vise un bon général et quelques victoires", ajoute-t-il.