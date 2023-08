Remco Evenepoel connaît ses coéquipiers pour la Vuelta : Soudal Quick-Step mise sur une équipe "bien équilibrée"

Remco Evenepoel défendra, dès samedi, son titre sur le Tour d'Espagne. Son équipe, Soudal Quick-Step, a officialisé ce lundi le nom de ses 7 coéquipiers : Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, James Knox, Casper Pedersen, Pieter Serry et Louis Vervaeke accompagneront le Champion de Belgique sur les routes de la Vuelta.

Quatre d'entre eux étaient déjà présents à ses côtés lors du dernier Tour d'Italie, que Remco Evenepoel a mené (en remportant deux étapes au passage) avant d'être contraint d'abandonner suite à un test positif au Covid-19 : Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Pieter Serry et Louis Vervaeke.

Pas d'Ilan Van Wilder, donc, ni de Fausto Masnada, Dries Devenyns, Rémi Cavagna ou Julian Alaphilippe, qui étaient au départ de la Vuelta 2022 en compagnie du futur vainqueur.

Cet effectif devra donc tenter de rivaliser avec les formations Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers et UAE Team Emirates, qui ont décidé d'envoyer l'artillerie lourde en Espagne.

"Nous avons une équipe bien équilibrée avec des grimpeurs, mais aussi des rouleurs qui peuvent protéger Remco dans la plaine et le positionner idéalement avant les ascensions, résume le directeur sportif Klaas Lodewyck. Nous espérons prendre un bon départ à Barcelone, et après quelques jours, nous en saurons plus sur l'état de forme de nos adversaires."

"J'ai eu une bonne préparation et je peux compter sur une équipe forte, souligne Remco Evenepoel. L'Espagne est un de mes pays préférés, je m'y suis toujours senti bien et j'ai gagné beaucoup de courses ici. Quand on regarde le parcours et la liste des engagés, on peut s'attendre à une course très difficile, mais je suis très confiant et motivé !"