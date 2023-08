Remco Evenepoel confirme qu’il n’ira pas chez Ineos : "Si on arrive à améliorer certaines choses, on pourra rapidement être au niveau de Jumbo-Visma et UAE"

Le 26 août prochain, Remco Evenepoel prendra le départ de la Vuelta à Barcelone, dans le but de signer un doublé après sa magnifique victoire de l’an dernier.

À cette occasion, le nouveau champion du monde du contre-la-montre s’est longuement confié au média cycliste "Lanterne Rouge". Il est notamment revenu sur les rumeurs qui l’envoient avec insistance du côté d’Ineos Grenadiers.

"Normalement je serai toujours chez Soudal Quick-Step la saison prochaine. J’ai un contrat jusqu'en 2026. Il faut respecter ce contrat. Le monde du cyclisme n’est pas comme celui du foot, où tu peux donner 200 millions d’euros pour acheter un joueur. Je pense que si on arrive à améliorer certaines choses, comme la nutrition et d’autres choses autour de l’équipe, on pourra rapidement être au niveau de Jumbo-Visma et UAE. Je le pense vraiment. On doit juste améliorer le niveau de l’équipe de grands tours", a-t-il expliqué.