Remco Evenepoel confirme qu’il disputera le Giro en 2023

Ce sera un retour sur le Giro pour le champion du monde. Il avait disputé son premier grand tour en 2021. Il avait repris la compétition après sa chute en Lombardie et de longs mois de revalidation. Après des débuts encourageants où il avait flirté avec le maillot rose, il avait logiquement souffert physiquement et avait finalement renoncé à prendre le départ de la 18e étape.



Il débarquera cette fois dans la botte avec un autre statut suite à sa victoire sur la Vuelta et son titre de champion du monde. Le coureur de Schepdael trouvera un tracé taillé à sa mesure avec 80 kilomètres de contre-la-montre. Il y aura aussi pas mal d’étapes très solides en montagne.