Remco Evenepoel choisira lui-même 5 des 7 coéquipiers qui l’accompagneront sur le Giro

Après la saison de tous les exploits, place à la (toujours périlleuse) saison de la confirmation pour Remco Evenepoel. Entré avec fracas dans la cour des tout grands en remportant Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta puis les championnats du monde, le Belge veut désormais soigner ses retrouvailles avec le Giro, là où il avait abandonné au soir de la 17e étape en 2021.

Son équipe, Soudal-Quick-Step l’a visiblement bien compris aussi puisqu’elle a décidé de mettre son prodige dans les meilleures conditions pour disputer le Tour d’Italie. Evenepoel aura en effet le loisir de choisir 5 des 7 coéquipiers qui l’accompagneront sur le Giro. Un traitement de faveur, loin d’être habituel en cyclisme, qui témoigne de l’immense confiance de la formation belge envers son coureur. Notons que les deux derniers coureurs seront choisis par Patrick Lefevere et le staff en fonction des performances plus tôt dans la saison.

"Je veux gagner au moins une étape, de toute façon, de préférence l’un des trois chronos. J’aimerais aussi gagner une étape de montagne, donc cela fait déjà deux victoires d’étapes. Et puis je vise une place sur le podium du classement général. Il faut toujours être réaliste et je pense qu’obtenir le podium dans un grand tour est déjà une grande réussite" avait clamé, toujours armé de sa dévorante ambition, Remco Evenepoel dans Film of the Year.

Pour rappel, le Giro partira d’Ortona le 6 mai prochain avant de se terminer à Rome trois semaines plus tard.