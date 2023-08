Remco Evenepoel champion du monde du chrono : "C’est une grande fierté d’être le premier Belge à le faire"

Remco Evenepoel est devenu le premier Belge à remporter les championnats du monde du contre-la-montre en devançant Filippo Ganna et Joshua Tarling. Le coureur de la Soudal – Quick Step était évidemment aux anges au micro de Jérôme Helguers après avoir enfilé le maillot arc-en-ciel sur le podium : "Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. C’est une journée parfaite parce que quand on a la journée parfaite, on ne se sent pas fatigué après. C’était très dur à l’arrivée, mais je sens que j’ai déjà bien récupéré. J’ai travaillé très longtemps et très dur pour ce jour et de le faire face aux meilleurs, Ganna c’est un des meilleurs des dernières années, c’est un rêve. C’est une grande fierté d’être le premier Belge à le faire".

Evenepoel l’a répété à plusieurs reprises, il a connu la journée parfaite, avec des jambes de feu : "Je pense que pour un chrono long, j’ai fait le meilleur chrono de ma vie. C’est clair que sur un championnat du monde, face à des gars comme Ganna, il faut avoir les meilleures jambes possibles. Et j’ai travaillé très longtemps pour ça, et gagner avec 12 secondes, c’est beau. J’ai bien fait mon pacing, un peu plus haut que le plan et c’est ce qu’il fallait pour gagner".

Après le titre de champion du monde remporté sur la course en ligne l’année dernière, Evenepoel s’offre donc un deuxième maillot arc-en-ciel, cette fois celui du chrono. Une performance qui touche particulièrement le Belge : "Il représente beaucoup. C’est mon cinquième maillot distinctif. Encore un maillot à prendre, c’est très spécial comme c’était un de mes grands objectifs de l’année. Et voilà, on y est, c’est extraordinaire. Je dois remercier beaucoup de personnes. Surtout les personnes de chez Specialized qui m’ont aidé à trouver le meilleur matériel possible. Le casque, le vélo, tout ce qu’ils ont fait dans les tunnels, c’est aussi grâce à eux. On a travaillé pour avoir le meilleur matériel pour aujourd’hui. On a gagné donc c’est une grosse fierté de travailler avec eux".

Mais Evenepoel n’aura pas beaucoup le temps de profiter, son prochain objectif, la Vuelta, approche déjà à grands pas et il va donc se lancer dans la préparation à la défense de son maillot rouge, remporté l’an dernier : "Encore un stage de deux semaines et puis c’est déjà la Vuelta. Pas beaucoup le temps de profiter avec l’équipe, avec Oumi, avec la famille aussi à la maison demain donc ça va s’enchaîner vite, mais on aura le temps de bien profiter à la fin de la saison".

Après la Vuelta, il restera encore un autre grand objectif d’Evenepoel, le dernier monument de la saison, Il Lombardia.