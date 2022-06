Remco Evenepoel Champion de Belgique du chrono jeudi à Gavere ? "Je suis très motivé, et le moral est bon !"

Après sa victoire sur le chrono du Tour de Suisse, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) sera l'un des principaux candidats au maillot noir-jaune-rouge lors des Championnats de Belgique de contre-la-montre, jeudi à Gavere (Flandre Orientale).

Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, qui s'est déjà imposé à neuf reprises cette saison, parviendra-t-il à succéder au palmarès à son coéquipier Yves Lampaert, qui vient lui de remporter le chrono du Tour de Belgique ?

L'important, pour Remco Evenepoel, est avant tout que le maillot reste "à la maison". "Après ma victoire sur le chrono du Tour de Suisse, je suis extrêmement motivé et le moral est bon ! Je donnerai de mon mieux, le parcours est assez technique, ce n'est pas très long, un peu comme en Suisse. J'espère qu'il fera moins chaud que ces derniers jours, ce sera plus facile à gérer. On veut garder le maillot de Champion de Belgique du chrono au sein de l'équipe, c'est le plus important !"

En Suisse, Remco Evenepoel a devancé le Gallois Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), vainqueur du classement final, de trois secondes lors du contre-la-montre final. Sa septième victoire sur un chrono, la première en World Tour.

"C'est une belle manière de terminer cette semaine compliquée, a repris Remco Evenepoel. C'était serré, mais j'avais le vélo le plus rapide, je suis heureux et fier d'avoir réussi à battre autant de très bons coureurs. J'ai beaucoup appris cette semaine, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de difficultés, essentiellement lors des journées où j'ai perdu du temps. Je manquais de fraîcheur. J'ai commencé à me sentir mieux lors des deux dernières étapes. Ce résultat sur un chrono du World Tour est un nouveau grand pas en avant dans ma carrière !"