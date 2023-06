Remco Evenepoel champion de Belgique : "C’est quelque chose de spécial"

Remco Evenepoel a déjoué les pronostics pour se parer du maillot tricolore de champion de Belgique dimanche à Izegem. Vainqueur dans un sprint à deux face au jeune Alec Segaert, le champion du monde savoure, trois jours après sa chute sur le contre-la-montre.

"Je suis très heureux de prendre le maillot. C’est quelque chose de spécial", a-t-il réagi juste après l’arrivée. "C’était une course très lourde. Les températures étaient très hautes et le début assez difficile avec le circuit local autour du Mont Kemmel. La distance et la durée de la course ont rendu la course plus dure que prévu et au final j’ai émergé", a ajouté Evenepoel dans la foulée.

Titillé par Alec Segaert, 20 ans, dans le final de la course, Evenepoel aura su rester concentré sur son effort pour réaliser le sprint idéal.

"Je suis vraiment étonné par le niveau d’Alec. Il a un vrai futur devant lui, il peut être fier de sa semaine (NDLR : il a terminé 2e du contre-la-montre derrière van Aert jeudi). Dans les 5 derniers kilomètres, il ne voulait plus passer de relais, ce n’était pas une situation facile à gérer. Mais on m’a bien coaché dans l’oreillette et on m’a dit de me concentrer sur mon sprint. C’est ce que j’ai fait."

"Champion de ton pays, cela n’arrive pas à tout le monde", a encore déclaré Evenepoel, en flamand, après l’étape. Ce maillot tricolore, Evenepoel ne l’exhibera pas avant de remettre en jeu son titre de champion du monde, le 6 août en Ecosse. "Cela ne sera pas facile de prolonger mon titre en août mais ce maillot de champion de Belgique, c’est un bon back-up si je ne conserve pas le maillot irisé", a plaisanté le coureur Soudal Quick-Step.